Компании из Тюменской области могут посетить Китай с бизнес-миссией

Мероприятие пройдет в пилотной зоне международного медицинского туризма Боао Лэчэн.

Единая инвестиционная команда InvestTyumen и ТПП Тюменской области приглашают предпринимателей региона принять участие в бизнес-миссии в Китай с посещением пилотной зоны международного медицинского туризма Боао Лэчэн (провинция Хайнань), что соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Мероприятие пройдет с 9 по 14 июня. Боао Лэчэн — единственная в Китае пилотная зона, полностью открытая для международной медицинской деятельности. На ее территории расположены 36 медицинских учреждений, сотрудничающих более чем со 180 международными компаниями в сфере инновационной медицины и медицинского туризма.

В рамках бизнес-миссии участники смогут посетить медицинские учреждения зоны, ознакомиться с системой доступа к международным лекарствам и технологиям, обсудить перспективы сотрудничества в сфере медицинского туризма, поставок оборудования и препаратов, а также установить прямые контакты с китайской стороной.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Хайнань: тропический рай Китая
Хайнань — главный тропический курорт Китая, притягивающий миллионы туристов круглый год. Здесь идеальные пляжи, современные отели и богатая природная экосистема. Остров активно развивается как зона беспошлинной торговли и международный деловой хаб. Рассказываем, как менялось это место от древней ссыльной провинции до центра роскошного отдыха и что делает его уникальным сегодня.
