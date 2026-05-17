Компании из Тюменской области могут посетить Китай с бизнес-миссией

Единая инвестиционная команда InvestTyumen и ТПП Тюменской области приглашают предпринимателей региона принять участие в бизнес-миссии в Китай с посещением пилотной зоны международного медицинского туризма Боао Лэчэн (провинция Хайнань), что соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.
Мероприятие пройдет с 9 по 14 июня. Боао Лэчэн — единственная в Китае пилотная зона, полностью открытая для международной медицинской деятельности. На ее территории расположены 36 медицинских учреждений, сотрудничающих более чем со 180 международными компаниями в сфере инновационной медицины и медицинского туризма.
В рамках бизнес-миссии участники смогут посетить медицинские учреждения зоны, ознакомиться с системой доступа к международным лекарствам и технологиям, обсудить перспективы сотрудничества в сфере медицинского туризма, поставок оборудования и препаратов, а также установить прямые контакты с китайской стороной.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.