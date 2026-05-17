Студенты Челябинского университета стали призерами олимпиады по математике

Студенты математического факультета Челябинского государственного университета стали лидерами XIV Открытой командной олимпиады по математике имени А. Ю. Эвнина, проведение которой соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.
Среди старшекурсников первое место заняла команда «Перерождение безработных» (Игорь Левин, Тимур Саар, Алексей Пронюшкин, Валерий Корчагин). Диплом за третье место получила команда «Интеграл» (Михаил Новиков, Иван Ерасов, Артур Гилязов, Анна Куликова). Среди второкурсников первое место завоевала команда «Большой вывернутый обратноплосконосый икосододекаэдр» (Ян Овчинников, Эльмира Агаева, Федор Потеряев).
В этом году в олимпиаде приняли участие 55 команд — учащиеся школ и вузов Челябинской области, включая магистрантов и аспирантов. Олимпиада проводится в нестандартном формате: задания разбиты на пять раундов по 20−30 минут, промежуточные итоги подводятся после каждого этапа.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.