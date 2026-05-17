Для ростовских пунктов пропуска закупят автомобильные заграждения на 11,1 млн рублей

Ростовский филиал ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов госграницы» проводит конкурс на право поставки средств принудительной остановки автотранспорта в пункты пропуска. Информация опубликована на сайте Госзакупок.

Начальная цена контракта превышает 11,1 млн руб. Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет разместить 90 средств принудительной остановки автотранспорта «Кактус −400», а также 90 автомобильных заграждений «ЛИАНА-6000». Работы по установке должны быть выполнены в течение 40 дней.

Закупка находится на стадии «работа комиссии». Прием заявок на участие был завершен 15 мая.