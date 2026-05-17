Хотели спасти птенца — а можете заплатить 900 рублей

Выглядит трогательно, но такая «помощь» может закончиться плохо — и для птицы, и для человека, пишет «Минск-Новости».
В Мингоркомприроды напоминают: чаще всего птенец на земле не нуждается в спасении. Многие птицы покидают гнездо раньше, чем начинают хорошо летать. Таких птенцов называют слетками.
Они прыгают по земле, пищат и не могут подняться в воздух. Но писк — это не просьба о помощи. Так слеток сообщает родителям, где находится. Взрослые птицы продолжают кормить его вне гнезда.
Специалисты советуют не вмешиваться: даже опытный орнитолог не сможет выкормить птенца лучше, чем его родители. Более того, подобранные людьми слетки часто погибают.
Отдельно предупреждают о слетках серых ворон. Их лучше не трогать: взрослые птицы могут воспринять человека как угрозу и начать пикировать.
Есть и юридический нюанс. Подбор птенца считается изъятием из природы. За это может грозить штраф до 20 базовых величин — 900 рублей.