Нижегородские школьники заложили питомник сосны и лиственницы для будущих лесов

Проект реализовали на базе Новодмитриевской школы в Выксунском районе.

Источник: Комсомольская правда

Школьники из Выксунского района заложили питомник хвойных пород для будущих лесов региона. Событие прошло в рамках проекта «Организация питомнического лесного хозяйства», сообщили в региональном Минлесхозе.

Школьное лесничество «НовоЛЕС», работающее на базе Новодмитриевской школы, высадило сосну обыкновенную и лиственницу сибирскую с закрытой корневой системой. Такая технология помогает саженцам лучше приживаться и дает высокий процент выживаемости при пересадке в лес.

Фото: Минлесхоз Нижегородской области.

Проект направлен на создание полноценных условий для развития питомнического хозяйства, которое в будущем обеспечит восстановление и воспроизводство лесных ресурсов на территории Выксунского районного лесничества.

— Закладка питомника стала примером того, как школьное начинание, рожденное из искреннего энтузиазма, глубоких знаний и безграничной любви к родной земле, способно перерасти в по-настоящему важное дело, которое не только объединяет, но и приносит ощутимые плоды, — добавили в минлесхозе.