В Оренбургской области прошел фестиваль «Долг. Честь. Родина»

Фестиваль военно-патриотической песни «Долг. Честь. Родина» прошел в Бузулукском районе Оренбургской области, сообщили в администрации района. Событие соответствует целям нацпроекта «Семья».
Мероприятие прошло в Сухореченском сельском доме культуры. На сцену вышли более 100 юных талантов из разных сел района. Песни «Катюша», «Журавли» и «Как родная меня мать провожала», прозвучавшие в исполнении юных патриотов, глубоко тронули сердца слушателей.
«Фестиваль — значимое культурное событие, и в современных условиях мы обязаны чтить подвиги отцов и дедов, поддерживать бойцов, обеспечивающих мирное небо», — отметила заместитель главы администрации Марина Елькина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.