Не ворчи и не спорь! Что запрещено 19 мая в день Иова Многострадального

Ежегодно 19 мая православные чтут память праведного Иова Многострадального, чья непоколебимая вера в испытаниях стала примером для всех христиан. В народном календаре дату прозвали Иов Горошник или Иов Огородник. В 2026 году праздник выпадает на вторник. Разбираемся в истории, традициях и приметах этого дня.
В чём смысл даты 19 мая?
Церковь почитает Иова как образец терпения, смирения и абсолютного доверия Богу. Ветхозаветный праведник, лишившийся богатства, детей и здоровья, не отрекся от веры и не стал роптать на судьбу. Его житие напоминает: истинная праведность — не в отсутствии бед, а в умении сохранять мир в душе, когда всё рушится.
На Руси 19 мая было связано с началом посевной бобовых. Крестьяне сеяли горох, фасоль и бобы, веря, что труд, начатый в этот день, принесёт щедрый урожай. Праздник соединял духовное и земное: молитву о стойкости и практическую заботу о земле.
История праведного Иова.
Иов жил в земле Уц за много веков до Рождества Христова. Он был известен как честный, богобоязненный человек, заботившийся о своей семье и ближних. Согласно Писанию, сатана попросил у Бога позволения испытать праведника, утверждая, что его вера держится лишь на благополучии. Господь позволил испытание, запретив лишь касаться самой жизни Иова.
Вскоре праведник потерял имущество, детей и сам тяжко заболел. Покрытый язвами, он сидел на пепле, но не произнёс хулы. Жена советовала ему «похулить Бога и умереть», но Иов ответил: «Доброе принимаем от Бога, а злого не примем?». Друзья обвиняли его в скрытых грехах, однако Иов твёрдо стоял в своей правоте, обращаясь к Творцу.
В конце Господь явился в вихре, напомнив о непостижимости Своего промысла. Иов смирился, раскаявшись в попытках постичь высший замысел. Бог исцелил его, вернул здоровье и благословил вдвое большим богатством, новыми детьми и долгой жизнью. Подвиг Иова христиане видят как прообраз Христовых страданий и веру в воскресение.
Народные традиции 19 мая.
В старину этот день был посвящён огородным работам и заботе о будущем урожае. Название «Горошник» закрепилось из-за массовой посадки гороха и других бобовых. Крестьяне выходили в поле с рассветом, молились о плодородии и сеяли зерно в молчании, веря, что тишина помогает сохранить благодать земли.
Женщины собирали утреннюю росу, считая её целебной. Ей умывали детей и окропляли грядки, чтобы уберечь растения от болезней и засухи. Также в этот день старались не начинать важных дел в одиночку — работы вели сообща, делясь заботами и советами.
«Иов учит не сдаваться, когда жизнь кажется несправедливой», — отмечают знатоки народных обычаев. День напоминал: терпение и честный труд всегда приносят свои плоды.
Что запрещено 19 мая 2026.
Предки связывали с праздником чёткие правила. Главное — не роптать и не ссориться с близкими. Верили, что обиды и жалобы в этот день могут обернуться болезнями и разладом в семье.
Что ещё не рекомендуется делать в этот день:
• Начинать новое дело или партнёрство — считалось, что союз, заключённый 19 мая, может оказаться неудачным или принести убытки.
• Ходить по росе босиком или ступать на неё необдуманно — в народе боялись «напустить» на себя хворь.
• Заниматься тяжёлой, изматывающей работой — день полагалось посвятить лёгким огородным трудам, сохраняя силы.
• Дарить подарки, особенно острые предметы — верили, что это может притянуть раздор в дом.
• Выходить в огород до восхода солнца без молитвы — считалось, что спешка нарушает благодать утра и может погубить посевы.
Приметы на погоду и урожай 19 мая 2026.
В этот день внимательно следили за природой, чтобы предсказать ход лета и будущий урожай:
• Утром обильная роса — к богатому урожаю огурцов и овощей.
• Росы мало или нет совсем — жди скорого дождя.
• Туман стелется над землёй на рассвете — к ясной погоде в ближайшие дни.
• Осы вьют гнёзда на открытом месте — лето обещает быть дождливым.
• Птицы поют весело и звонко — к теплу и хорошим деньам.
• Кошка ест траву — к сильному ливню и грозе.
• Жаворонки высоко парят и поют — к здоровью и тёплому лету.
• Много хвоща в поле — к щедрому урожаю овса.
Праздник Иова Многострадального — напоминание о том, что стойкость духа и доверие жизни важнее сиюминутных испытаний. Неважно, сеете ли вы горох или просто наводите порядок в мыслях. Главное — не копить обиды, не жаловаться на судьбу и помнить: даже в самые трудные времена есть опора, если сохранять веру и трудиться с чистым сердцем.