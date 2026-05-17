Стали известны зарплаты ректоров в вузах Нижнего Новгорода

Стали известны данные о среднем ежемесячном доходе руководителей вузов Нижнего Новгорода, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ, за 2025 год. Эта информация доступна на официальном портале ведомства.
Лидером по уровню оплаты труда в прошлом году стал Олег Трофимов, возглавляющий Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского. Его среднемесячный заработок составил 836 569 рублей.
Второе место занял Сергей Дмитриев, возглавляющий Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева. Заработок руководителя этого вуза в среднем составил 667 383 рубля ежемесячно в 2025 году.
Замыкает тройку лидеров Дмитрий Щеголев, ректор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. Его среднемесячный доход в прошлом году достиг 477 790 рублей.
Немного уступает ему Никита Авралев, руководитель Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова, с ежемесячным заработком в среднем 452 058 рублей в 2025 году.
Ранее были названы самые оплачиваемые должности в Нижнем Новгороде.