Отдали Dara: в победе болгарской певицы на «Евровидении» нашелся русский след

В австрийской столице Вене 16 мая не без скандалов завершилось юбилейное, 70-е «Евровидение». По итогам смотра хрустальный микрофон отвезет в Болгарию певица с псевдонимом Dara. Интересно, что к ее подготовке приложил руку народный артист России Филипп Киркоров. Он нашел для нее композитора Димитриса Контопулоса, который написал три песни, одна из которых — Bangaranga — в итоге и поехала на конкурс. Причем у букмейкеров эта композиция, можно сказать, не котировалась: на нее ставили лишь 4%. Само же «Евровидение» прошло под аккомпанемент череды разного уровня конфликтов и бойкотов. «Известия» последили за участниками и обсудили прошедшее шоу с экспертами.
Никто и не знал.
Абсолютным фаворитом букмекеров в 2026-м считался финский дуэт Линды Лампениус и Пете Паркконена с песней Liekinheitin. Их шансы на победу оценивались в 41%. На втором месте находилась австралийская певица Дельта Гудрем с композицией Eclipse (22%). Вопреки прогнозам, победителем «Евровидения-2026» стала Болгария. Dara набрала 516 баллов (204 балла от жюри и 312 от телезрителей). Это первая победа Болгарии в истории конкурса.
Для подготовки участницы представители национального телевидения обратились к своему «земляку», Филиппу Киркорову, давно известному на «Евровидении». Об этом народный артист признался Яне Чуриковой. Киркоров в итоге принял вызов: пригласил композитора Димитриса Контопулоса, который уже писал и продюсировал песни для самого Филиппа, а также для Сергея Лазарева, Ани Лорак, Димы Билана.
Dara, она же Дарина Йотова, — девушка голосистая, с задатками дивы. В ее активе уже есть победа на «Голосе». Для национального отбора она представила сразу три песни греческого композитора, и зрителям больше понравилась Bangaranga. К постановке этого номера Киркоров привлек довольно известного шведского хореографа Фредрика Ридмана. На костюмах решили не заморачиваться: кожаные шорты, розовая майка. В итоге болгарское техно с откровенными движениями смогло зарядить публику давно ставшего излишне политизированным телешоу.
Бойкот из-за участия Израиля.
Вторую позицию после финального подсчета голосов занял участник из Израиля Ноам Беттан с песней Michelle. Во время выступления в первом полуфинале он столкнулся с протестами в зале. Раздавались свист, крики Free Palestine и Stop the genocide («Свободу Палестине» и «Остановите геноцид»). Несколько зрителей вывели из зала. При этом в официальной записи на YouTube протестные выкрики отредактировали и остался лишь фоновый шум. Сам Беттан признался, что был шокирован, но нашел силы продолжить выступление благодаря поддержке тех, кто за него болел.
При этом пять стран — Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения — отказались присылать своих исполнителей. Кстати, Болгария могла и не получить хрустальный микрофон, ведь страна тоже хотела поддержать бойкот. Не планировали ехать Румыния и Молдавия, но в последний момент почему-то передумали. Всего же в Вену прибыли делегации 35 государств, и это антирекорд с 2003 года и крупнейший бойкот за всю 70-летнюю историю конкурса.
Глава испанского минкульта Эрнест Уртасон раскритиковал решение Европейского вещательного союза (EBU). «Это лицемерие. Россию отстранили от международных культурных мероприятий, тогда как Израилю по-прежнему разрешают выступать. Почему одни страны под санкциями, а другие — нет?» — сказал чиновник в интервью телеканалу Euronews.
Мартин Грин, новый супервайзер «Евровидения», объяснил допуск Израиля отсутствием «глобального консенсуса» вокруг конфликта в секторе Газа. Он сказал: «Израильский общественный вещатель KAN считается достаточно независимым и остается полноправным членом EBU, имеющим право участвовать в конкурсе». Но это означает, что в мировом шоу-бизнесе по-прежнему действуют двойные стандарты.
Причину отстранения нашей страны в разговоре с Politico выдал заместитель генерального директора EBU Жан Филип Де Тендер. Оказывается, российский общественный вещатель не считается независимым от государства, поэтому его членство в EBU было приостановлено, и он не может участвовать в «Евровидении».
— Запретный плод всегда сладок, — сказал «Известиям» продюсер Иосиф Пригожин. — Они же не России плохо сделали, они себе хуже сделали. Запретили и потеряли 140-миллионную аудиторию. С точки зрения логики и бизнеса это просто глупость. Если бы это зависело от меня, я бы туда не возвращался. Нам это зачем? Выиграть нам не дают, а на приступочке сидеть нет смысла.
Тем временем протесты на улицах Вены только набирали обороты. Люди несли палестинские флаги и плакаты с именами тысяч погибших в Газе. Участники протеста также недоумевали, почему запретили Россию. Возможно, гнев дошел и до руководства EBU. И 15 мая в интервью радиостанции LBC Мартин Грин заявил, что Россия теоретически может вернуться к участию в «Евровидении» при условии соблюдения правил членства в союзе.
Европейский бэкграунд и протесты эмигрантов.
Украину на «Евровидении-2026» представила LELÉKA (настоящее имя — Виктория Корнийкова). В финале она заняла 9-ю строчку. Ее песня Ridnym («Родным») была исполнена на английском языке и затрагивала темы связей с корнями, надежды на будущее и преодоления страхов.
Участие певицы в конкурсе вызвало неоднозначную реакцию. Артистка получила поддержку в Европе, но не от украинской диаспоры. В словах ее песни живущие в ЕС земляки услышали призыв уезжать на Украину. Некоторые и вовсе посчитали трек спланированным агитматериалом.
Упрекали певицу и в «дистанционном патриотизме»: она и правда уже более 10 лет живет и строит карьеру в Германии, а ее успех обеспечен европейскими продюсерами. Отсюда, видимо, и появились мнения, что песня косвенно намекает украинским эмигрантам: пора уезжать.
Без плагиата как без рук.
Песню участницы из Люксембурга Евы Марии Mother Nature заподозрили в заимствовании из трека Keeping Your Head Up британки Birdy. Правда, проверка EBU нарушений не выявила. Аналогичные претензии возникли к молдавскому артисту Сатоши: публика заметила сходство его трека Viva, Moldova! с хитом «Опа!» группы «Дискотека Авария».
Фавориты конкурса — финский дуэт скрипачки Линды Лампениус и певца Пете Паркконена — в итоге оказались на шестой строчке. Они привлекли внимание не только своим выступлением, но и закулисными роликами в соцсетях. Там они с юмором подражали Диме Билану. В неформальных видео дуэт обыгрывал знаменитый номер российского певца на «Евровидении-2008» Believe, где ключевую роль сыграли скрипка и выступление фигуриста Евгения Плющенко. Только вокруг финских артистов кружил парень на роликах.
Совсем зарапортовались и земляки певцов из телекомпании Uuden Musiikin Kilpailu. Финны опубликовали результаты второго полуфинала с хорватским участником под российским флагом. Израильский телеканал Kan 11 во время трансляции второго полуфинала показал Армению и Азербайджан под одним, азербайджанским, флагом. Это вызвало возмущение в армянской диаспоре Израиля.
— Нам очень понравилась представительница Австралии Дельта Гудрем, на родине она суперзвезда и это подтвердила на конкурсе, — рассказала «Известиям» продюсер Ксения Рубцова, которая с «Бурановскими бабушками» покорила «Евровидение-2012». — Так и должны выглядеть настоящие артисты: красавица в роскошном платье, аккомпанировала себе на рояле. Когда узнали, что победила Dara из Болгарии, искренне за нее порадовались. Чувствуется рука мастера. Наши поздравления Филиппу Киркорову.
В общем, как бы ни пытались выдавить Россию из популярного музыкального конкурса, без нее все равно не обошлось. Ну, а пока нас отменяли, РФ организовала собственный международный песенный смотр «Интервидение».
А со сцены в Вене в финале конкурса заявили, что новый конкурс «Евровидение Азия» запланирован на 14 ноября 2026 года в Бангкоке.