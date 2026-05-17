Отдали Dara: в победе болгарской певицы на «Евровидении» нашелся русский след

В австрийской столице Вене 16 мая не без скандалов завершилось юбилейное, 70-е «Евровидение». По итогам смотра хрустальный микрофон отвезет в Болгарию певица с псевдонимом Dara. Интересно, что к ее подготовке приложил руку народный артист России Филипп Киркоров. Он нашел для нее композитора Димитриса Контопулоса, который написал три песни, одна из которых — Bangaranga — в итоге и поехала на конкурс. Причем у букмейкеров эта композиция, можно сказать, не котировалась: на нее ставили лишь 4%. Само же «Евровидение» прошло под аккомпанемент череды разного уровня конфликтов и бойкотов. «Известия» последили за участниками и обсудили прошедшее шоу с экспертами.