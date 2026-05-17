На пляжах Сочи не обнаружили загрязнений

В Сочи подвели итоги очередного дня экологического наблюдения за прибрежной территорией. Как доложили в городской администрации, по состоянию на 17 мая превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано ни на берегу, ни в море.
Контроль ведётся ежедневно силами сводной группы из 30 специалистов. В её составе — представители районных администраций, департамента курортов, а также предприниматели, которые арендуют пляжные зоны. Параллельно патрульные суда ГИМС МЧС России следят за акваторией.
В Лазаревском районе проверяющие осмотрели пляж «Каткова щель». Претензий к санитарному состоянию объекта не возникло. Мониторинг продолжается в обычном режиме.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше