Домрачева показала, как Бьорндален готовится к забегу с молодыми гонщиками

Норвежец Оле-Эйнар Бьорндален, восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону и муж белоруски Дарьи Домрачевой готовится пробежать дистанцию 10 км.
Дарья показала* в своих социальных сетях, как ее муж готовится на тренажере к забегу, который состоится 23 мая. Бьерндален организует забег в Симостранде. Там борьба развернется между действующими биатлонистами и лыжниками Норвегии, а также спортсменами из других стран.
Бьорндален бросил вызов молодым биатлонистам. Фото: социальные сети Дарьи Домрачевой.
Бьорндалену 52 года, но он в отличной форме и готов победить соперников, которые младше его на 20 лет. СМИ сообщают, что легендарный норвежец поставил себе цель пробежать 10 км менее чем за 34 минуты.
