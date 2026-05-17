Аллеи церциса и живая изгородь: новый парк на юге Волгограда засадят деревьями

Новый парк развлечений на юге Волгограда, куда переехало 50-метровое колесо обозрения из ЦПКиО, ждет современное озеленение. По плану благоустройства, над которым поработали агрономы, почти три тысячи растений высадят в парке в течение нескольких лет. Это крупные лиственные и хвойные деревья, кустарники. Всего около 40 сортов, включая клен, можжевельник, барбарис, сосны, ели, каштан, калину, иву, катальпу, жимолость.