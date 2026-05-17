Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовские зоозащитники спасают ежат, чья мама попала под газонокосилку

Под Ростовом мужчина случайно убил газинокосилкой ежиху, у которой остались детеныши.

Источник: Комсомольская правда

Донские зоозащитники выхаживают шестерых ежат, которые остались без мамы. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказала жительница Азова Ольга Жураковская.

В Аксайском районе мужчина работал газонокосилкой на своем участке и не заметил ежиху. Рядом с погибшей мамой он увидел детенышей. Жена сфотографировала ежат и разместила снимки в соцсетях с просьбой помочь. На сообщение откликнулась жительница Азова Ольга Жураковская. Она и ее знакомая ростовчанка забрали ежат домой, посадили на грелку и начали кормить смесью для щенков из шприца.

— В три месяца будем вводить прикорм из насекомых — тараканов и фобосов. Потом начнем отучать ежат от рук, чтобы подготовить к жизни на воле и если все будет хорошо, выпустим где-нибудь в посадке, — рассказала зоозащитница.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.