Ростовские зоозащитники спасают ежат, чья мама попала под газонокосилку

В Аксайском районе мужчина работал газонокосилкой на своем участке и не заметил ежиху. Рядом с погибшей мамой он увидел детенышей. Жена сфотографировала ежат и разместила снимки в соцсетях с просьбой помочь. На сообщение откликнулась жительница Азова Ольга Жураковская. Она и ее знакомая ростовчанка забрали ежат домой, посадили на грелку и начали кормить смесью для щенков из шприца.