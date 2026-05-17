Ростовские зоозащитники спасают ежат, чья мама попала под газонокосилку

Донские зоозащитники выхаживают шестерых ежат, которые остались без мамы. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказала жительница Азова Ольга Жураковская.
В Аксайском районе мужчина работал газонокосилкой на своем участке и не заметил ежиху. Рядом с погибшей мамой он увидел детенышей. Жена сфотографировала ежат и разместила снимки в соцсетях с просьбой помочь. На сообщение откликнулась жительница Азова Ольга Жураковская. Она и ее знакомая ростовчанка забрали ежат домой, посадили на грелку и начали кормить смесью для щенков из шприца.
— В три месяца будем вводить прикорм из насекомых — тараканов и фобосов. Потом начнем отучать ежат от рук, чтобы подготовить к жизни на воле и если все будет хорошо, выпустим где-нибудь в посадке, — рассказала зоозащитница.
