Хабаровчане представили на ЭКСПО в Китае макеты Су-57 и березовый сок

В Харбине открылось X Российско-Китайское ЭКСПО — юбилейная площадка, которая за десять лет превратилась в ключевой инструмент выстраивания системного партнерства между регионами двух стран. Торжественную церемонию открыли вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин, зачитав приветствия Владимира Путина и Си Цзиньпина. Хабаровский край на форуме представляет делегация под руководством первого заместителя председателя правительства края Сергея Абрамова.
2026 год для российско-китайских отношений — юбилейный: Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве исполнилось 25 лет. И задача, которую поставил губернатор Дмитрий Демешин перед краевой делегацией, — наполнить этот договор живым содержанием через конкретные проекты и межрегиональный диалог. В рамках официального обхода экспозиции стенд Хабаровского края посетили оба вице-премьера, и Абрамов доложил о статусе ключевого проекта — развитии острова Большой Уссурийский и его якорных объектах: пограничном переходе, филиале Национального центра «Россия», Парке дружбы и Российско-Китайском технопарке.
«Хабаровский край исторически является одним из локомотивов российско-китайского стратегического партнерства. Мы открыты для сотрудничества и готовы к реализации самых амбициозных совместных проектов», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Совместное освоение острова стало одной из ключевых тем и на состоявшемся накануне 6-м заседании Российско-Китайской межправительственной комиссии по Дальнему Востоку и Северо-Востоку КНР, которое также прошло под руководством Трутнева и Чжан Гоцина. А на самой выставке промышленная зона хабаровской экспозиции приковывает внимание макетами продукции, которой регион гордится по праву: Су-57, Су-35, Superjet-100 — самолеты, известные далеко за пределами России.
Отдельный раздел посвящен продукции малого и среднего бизнеса края, и здесь китайские партнеры проявляют живой, почти осязаемый интерес. Рыба из Охотского моря, мясные деликатесы, уникальный чайный напиток из чаги, березовый сок, кофе, фруктовые десерты из дальневосточных ягод, натуральный мед и даже модная одежда от местных дизайнеров — все это наглядно показывает, что Хабаровский край готов торговать не только сырьем, но и продуктами глубокой переработки.