В ГАИ прокомментировали аварию, в которой пострадал велосипедист

По оперативной информации, в воскресенье, 17 мая, в 08:27 на кольце Московского проспекта произошел наезд на велосипедиста. Велосипедист выезжал с улицы Буткова.
— В результате ДТП велосипедист с телесными повреждениями направлен в медучреждение. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — говорится в официальном комментарии региональной Госавтоинспекции.
На видео, которое распространила пресс-служба ГАИ, велосипедист по непонятной причине теряет управление, падает под колеса автомобиля.
