Кунгурскую ледяную пещеру откроют для посещений не ранее 2027 года

Перед открытием предстоит ее масштабное обследование.

Источник: Комсомольская правда

Кунгурскую ледяную пещеру в ближайшее время ждет обследование. Краевые власти заключили контракт для проведения работ с Горным институтом Уральского отделения РАН. Они продлятся до конца этого года.

В краевом Минприроды отметили, что работа Кунгурской ледяной пещеры возобновится только после экспертного заключения. Оно определит какие необходимы мероприятия по сохранению ООПТ регионального значения для ее дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности посетителей.

Перед этим также необходимо завершить все судебные процессы с бывшим арендатором Кунгурской пещеры. В течение последних полутора лет краевые власти участвуют в 20 судах по оспариванию решений Роснедр и приостанвке лицензии компания «Сталагмит-Экскурс».

В Минприроды уверены, что все судебные споры разрешаться уже в ближайшее время и Роснедра выдадут новую лицензию на использование Кунгурской ледяной пещеры.