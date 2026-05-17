В МЧС рассказали, на каких реках Красноярского края поднимется вода

На нескольких реках Красноярского края продолжится подъем воды вплоть до превышения опасных и неблагоприятных отметок. Об этом сообщили в МЧС региона.
По прогнозам специалистов, рост уровня воды продолжится на реке Чулым в поселке Балахта, где показатель уже достиг 486 сантиметров при опасной отметке в 473 сантиметра. Специалисты ожидают превышения критических значений на реке Бирюса у села Почет и реке Кеть у села Лосиноборское. Также неблагоприятной отметки достигнет река Сым в одноименном поселке. На реке Мура в селе Ирба вода поднялась до 542 сантиметров при опасной отметке в 529 сантиметров, в ближайшее время там прогнозируют колебания уровня.
На Енисее в районе села Верещагино и в черте Красноярска вода по-прежнему держится выше неблагоприятных значений — 2177 и 290 сантиметров соответственно. Спад уровня спасатели фиксируют только на реке Карабула. Кроме того, вода уже вышла на пойму на участках рек Чулым, Кеть, Мура, Бирюса, Кас, Сым и Подкаменная Тунгуска.
На сегодняшний день в регионе остаются затопленными 3 дачных дома, 156 приусадебных участков и 16 отрезков автомобильных дорог. Краевое правительство и сотрудники МЧС держат паводковую обстановку на контроле, специалисты непрерывно мониторят уровень рек и оповещают местных жителей.