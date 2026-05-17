В МЧС рассказали, на каких реках Красноярского края поднимется вода

По прогнозам специалистов, рост уровня воды продолжится на реке Чулым в поселке Балахта, где показатель уже достиг 486 сантиметров при опасной отметке в 473 сантиметра. Специалисты ожидают превышения критических значений на реке Бирюса у села Почет и реке Кеть у села Лосиноборское. Также неблагоприятной отметки достигнет река Сым в одноименном поселке. На реке Мура в селе Ирба вода поднялась до 542 сантиметров при опасной отметке в 529 сантиметров, в ближайшее время там прогнозируют колебания уровня.