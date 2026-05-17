Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье с понедельника по субботу следующей недели в связи с аномальной жарой, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра.

Также, согласно оповещению центра, в регионе в воскресенье ожидается гроза с дождем.

«С 18.05 по 22.05 ожидается аномально-жаркая погода (среднесуточная температура воздуха выше нормы на семь-девять градусов) и сильная жара в дневные часы (максимальная температура воздуха плюс 30… плюс 32 градуса)», — говорится в сообщении.

При этом в Подмосковье объявлена пожарная опасность (местами высокая — 4-й класс) до 00.00 мск понедельника.

На сайте Гидрометцентра также отмечается, что при «оранжевом» уровне погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.