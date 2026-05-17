В Приангарье прошли субботники на благоустроенных территориях

Жители Иркутской области приняли участие в субботниках на общественных территориях, которые были благоустроены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищной политики и энергетики региона.
В Иркутске субботники проходили весь апрель и продолжаются в мае. Например, территории сквера на пересечении улиц Горького и Ленина, а также рощу «Синюшина гора» убрали от мусора 11 и 25 апреля.
Субботники организовали и жители города Алзамай. Они очистили от мусора шесть локаций: городскую площадь на улице Первомайской, парк «Серебряный бор», сквер по улице Комсомольской, территорию «Путеводная нить», парк наблюдений «Сошлись не только звезды» и сквер по улице Кедровой.
Напомним, что до 12 июня в России проходит Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства. На специальном сайте можно выбрать те общественные пространства, которые преобразятся в 2027 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.