3000 деревьев и 40 сортов растений: каким будет новый парк Волгограда

Уже в тёплом сезоне 2026 года в Волгограде распахнёт двери новый парк развлечений. По данным городской администрации, его территория займёт 1,6 гектара, а ландшафт сформируют почти три тысячи деревьев и кустарников, — передаёт РИАЦ.
Озеленение территории будет идти поэтапно несколько лет. Агрономы подобрали больше сорока сортов растений, чтобы парк цвёл непрерывно с весны до осени. Среди новосёлов — коллекции клёнов, можжевельников и барбариса, эффектные церцисы на главной аллее, хвойные сосны и ели, а также декоративные и плодовые: каштан, калина, ива, скумпия, катальпа и жимолость.
Особый акцент сделан на живых изгородях из кизильника блестящего и дёрена. Зелёные стены обрамят 50-метровое колесо обозрения и прогулочные зоны. Чтобы тень появилась быстрее, деревья высаживают крупномерами высотой от трёх метров, а уход за насаждениями обеспечит современная система автополива, которой раньше здесь не было.
Помимо природы, гостей ждут аттракционы: колесо обозрения «Красное солнце», 36-метровая башня падения, горки «Циклон», цепочная карусель, а также лавочки, точки питания и новая сцена для мероприятий.
