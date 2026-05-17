3000 деревьев и 40 сортов растений: каким будет новый парк Волгограда

Озеленение территории будет идти поэтапно несколько лет. Агрономы подобрали больше сорока сортов растений, чтобы парк цвёл непрерывно с весны до осени. Среди новосёлов — коллекции клёнов, можжевельников и барбариса, эффектные церцисы на главной аллее, хвойные сосны и ели, а также декоративные и плодовые: каштан, калина, ива, скумпия, катальпа и жимолость.