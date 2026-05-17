Центр «Мой бизнес» в ЕАО за 4 месяца 2026 года предоставил 138 услуг

Специалисты центра «Мой бизнес» Еврейской автономной области (ЕАО) с начала 2026 года предоставили 138 услуг бизнесу в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте промышленности правительства региона.
Помимо консультационной и образовательной поддержки, предприниматели региона могут получить льготные и целевые микрозаймы. Ставки по ним варьируются от 4% до 13% годовых и от 2% до 3% годовых соответственно.
Также отдел гарантий НКО фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» предоставляет поручительства по кредитным обязательствам. Процент за предоставление гарантий по кредитным сделкам для бизнеса составляет от 0,1% до 1% годовых.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.