Воду в три района Волгограда и Городище дали раньше срока

В Волгограде коммунальщики завершили масштабные работы на водоочистных сооружениях, сетях водоснабжения и водоотведения, из-за которых жители трех районов города и пригорода сидели без воды с утра пятницы. Как сообщают «Концессии водоснабжения», специалисты досрочно вернули воду жителям Тракторозаводского, Дзержинского и Краснооктябрьского района. Ресурс есть уже во всех домах, но где-то жители еще жалуются на ржавую воду.