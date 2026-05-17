Проект из Ульяновской области прошел в финал конкурса «Ты в игре»

Проект «Пятый ночной турнир по баскетболу 3×3 из Ульяновской области стал финалистом конкурса “Ты в игре”, который проходит по государственной программе “Спорт России”. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области.
"Ночной турнир по баскетболу 3×3 проводится в регионе с 2020 года. Его уникальность — ночной формат уличного баскетбола. Проект включает граффити-инсталляцию, данк-зону, кибертурнир, привлекает известных спортсменов. За пять лет количество команд выросло с 20 до 57, а общее число зрителей превысило 10 тысяч человек.
Всего на конкурс поступило 6133 заявки, из них эксперты отобрали 250 полуфиналистов, а затем 34 финалиста. Финалистов примут участие в образовательном акселераторе. Затем с 18 по 22 мая их ждет очная защита проектов в Москве перед экспертным советом и партнерами конкурса. Завершится программа стратегической сессией, где авторы смогут подготовить коммерческие предложения для спонсоров.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.