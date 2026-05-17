Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Адмиралтейском районе Петербурга прошел хоровой фестиваль «Пасха красная»

В этом году в нем приняли участие 22 хора из Санкт-Петербурга, Тихвина, Петрозаводска и Москвы.

Источник: Национальные проекты России

Хоровой фестиваль «Пасха красная» состоялся в середине апреля в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, сообщили в районной администрации. Организация подобных мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».

Фестиваль объединяет лучшие детские и юношеские хоры общеобразовательных, музыкальных и воскресных церковных школ, студенческие и молодежные коллективы. В этом году в нем приняли участие 22 хора из Санкт-Петербурга, Тихвина, Петрозаводска и Москвы. Они пели духовную музыку в главных соборах и храмах района.

Мероприятие проходило с 13 по 18 апреля. Открытие фестиваля состоялось в Николо-Богоявленском морском соборе, а гала-концерт и награждение участников — в Исаакиевском соборе.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.