В Адмиралтейском районе Петербурга прошел хоровой фестиваль «Пасха красная»

Хоровой фестиваль «Пасха красная» состоялся в середине апреля в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, сообщили в районной администрации. Организация подобных мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Фестиваль объединяет лучшие детские и юношеские хоры общеобразовательных, музыкальных и воскресных церковных школ, студенческие и молодежные коллективы. В этом году в нем приняли участие 22 хора из Санкт-Петербурга, Тихвина, Петрозаводска и Москвы. Они пели духовную музыку в главных соборах и храмах района.
Мероприятие проходило с 13 по 18 апреля. Открытие фестиваля состоялось в Николо-Богоявленском морском соборе, а гала-концерт и награждение участников — в Исаакиевском соборе.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.