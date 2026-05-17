Более 110 тыс. жителей Новосибирской области выбрали объекты для обновления

Они приняли участие во всероссийском голосовании, которое продлится до 12 июня.

Свыше 110 тысяч жителей Новосибирской области приняли участие во Всероссийском голосовании по выбору объектов для благоустройства, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Опрос организован в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Наиболее активно голосуют жители Бердска, Куйбышева, Черепанова, Тогучина, Оби, поселка Краснозерское и Карасукского округа. Объекты для благоустройства выбирают и в Новосибирске. Так, в региональной столице лидером голосования на данный момент является сквер Героев Отечества. Его выбрали 8,3 тысячи раз. На втором месте — сквер «Троицкий», на третьем — сквер «Нарымский».

Напомним, что Всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства продлится в стране до 12 июня. Принять участие в нем можно, перейдя по ссылке.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.