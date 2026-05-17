Более 110 тыс. жителей Новосибирской области выбрали объекты для обновления

Свыше 110 тысяч жителей Новосибирской области приняли участие во Всероссийском голосовании по выбору объектов для благоустройства, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Опрос организован в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Наиболее активно голосуют жители Бердска, Куйбышева, Черепанова, Тогучина, Оби, поселка Краснозерское и Карасукского округа. Объекты для благоустройства выбирают и в Новосибирске. Так, в региональной столице лидером голосования на данный момент является сквер Героев Отечества. Его выбрали 8,3 тысячи раз. На втором месте — сквер «Троицкий», на третьем — сквер «Нарымский».
Напомним, что Всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства продлится в стране до 12 июня. Принять участие в нем можно, перейдя по ссылке.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.