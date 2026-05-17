В Туве стартовал турсезон восхождения на священную гору Уттуг-Хая

Ее знаковую особенность — сквозное отверстие на пике — называют природным порталом между мирами.

Туристический сезон на священную гору Уттуг-Хая открыли 2 мая в Барун-Хемчикском районе Тувы. Развитие туристической отрасли отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в правительстве республики.

«Гора Уттуг-Хая — священная гора в сердце Тувы. Не просто вершина, а древний символ очищения и силы. Ее знаковую особенность — сквозное отверстие на пике — называют природным порталом между мирами. Сюда приходят за умиротворением», — говорится в сообщении.

Путешествие к горе — это возможность насладиться красотой природы. Там можно провести время на свежем воздухе, насладиться тишиной и покоем, а также получить заряд энергии и вдохновения.

Кроме того, гора Уттуг-Хая может стать отправной точкой для увлекательных пеших маршрутов и походов. Там можно исследовать горные тропы, открывать новые виды и наслаждаться неповторимыми пейзажами.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.