В Туве стартовал турсезон восхождения на священную гору Уттуг-Хая

Туристический сезон на священную гору Уттуг-Хая открыли 2 мая в Барун-Хемчикском районе Тувы. Развитие туристической отрасли отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в правительстве республики.
«Гора Уттуг-Хая — священная гора в сердце Тувы. Не просто вершина, а древний символ очищения и силы. Ее знаковую особенность — сквозное отверстие на пике — называют природным порталом между мирами. Сюда приходят за умиротворением», — говорится в сообщении.
Путешествие к горе — это возможность насладиться красотой природы. Там можно провести время на свежем воздухе, насладиться тишиной и покоем, а также получить заряд энергии и вдохновения.
Кроме того, гора Уттуг-Хая может стать отправной точкой для увлекательных пеших маршрутов и походов. Там можно исследовать горные тропы, открывать новые виды и наслаждаться неповторимыми пейзажами.
