Около 4 тыс. волонтеров в Приморье участвуют во всероссийском голосовании

Почти четыре тысячи человек в Приморском крае стали волонтерами Всероссийского голосования за объекты благоустройства, которое проводится до 12 июня при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в агентстве проектного управления региона.
«На сегодняшний день при содействии волонтеров уже собрано более 100 тысяч голосов. Основная задача добровольцев — информировать граждан о представленных проектах, объяснять порядок голосования через портал госуслуг, а также отвечать на вопросы о сроках и этапах реализации инициатив. Для удобства работы волонтеры используют специальное мобильное приложение, с помощью которого жители могут проголосовать на месте», — прокомментировали специалисты краевого ресурсного центра добровольчества.
Стать волонтером может любой россиянин, достигший 14-летнего возраста. Для этого необходимо пройти регистрацию на платформе Добро.рф.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.