В Омске началась подготовка к следующему отопительному сезону

Будет приведено в порядок около 53 км трубопроводов.

Специалисты в Омске начали готовиться к следующему отопительному сезону. Работы проводятся в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.

Работникам Тепловой компании предстоят гидравлические испытания на 1012 км тепловых сетей. Суммарно в этом году будет приведено в порядок около 53 км трубопроводов. Завершить ремонтные работы планируется к началу отопительного сезона — в сентябре 2026 года.

«Что касается районов области, то в рамках подготовки к новому отопительному сезону 2026−2027 годов уже приобретены и установлены две модульных котельных в Москаленском районе — селе Элита и деревне Северное. Прорабатывается вопрос замены котельного оборудования в Южно-Подольске Черлакского района», — отметили в правительстве Омской области.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.