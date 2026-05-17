В Омске началась подготовка к следующему отопительному сезону

Специалисты в Омске начали готовиться к следующему отопительному сезону. Работы проводятся в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.
Работникам Тепловой компании предстоят гидравлические испытания на 1012 км тепловых сетей. Суммарно в этом году будет приведено в порядок около 53 км трубопроводов. Завершить ремонтные работы планируется к началу отопительного сезона — в сентябре 2026 года.
«Что касается районов области, то в рамках подготовки к новому отопительному сезону 2026−2027 годов уже приобретены и установлены две модульных котельных в Москаленском районе — селе Элита и деревне Северное. Прорабатывается вопрос замены котельного оборудования в Южно-Подольске Черлакского района», — отметили в правительстве Омской области.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.