Девушка из Дзержинска стала жертвой мошенников, поверив в крупный выигрыш

В полиции вновь напоминают: сообщения о неожиданных выигрышах в закрытых группах мессенджеров и соцсетей — это распространенная мошенническая схема. Никогда не перечисляйте деньги незнакомым людям под предлогом оплаты налогов, комиссий или страховок для получения призов. Если от вас требуют предварительную оплату, значит вы имеете дело с аферистами. Обо всех случаях противоправных действий незамедлительно сообщайте в органы внутренних дел по телефону 02 или 102 с мобильного.