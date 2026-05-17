Около 2 тысяч байкеров собрались в Нижнем Новгороде на открытии мотосезона: колонны из Дзержинска, Кстова и Ветлуги объединились в столице Приволжья. Они проехали от Стрелки до Парка Победы, по пути привлекая внимание горожан.
Торжественное открытие мотосезона объединило ветеранов мотоспорта, опытных байкеров и новичков, а также любителей техники.
«Это хорошая объединяющая акция в рамках Федерации мотоциклетного спорта, которая собрала всех любителей мотоциклов», — заявил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.