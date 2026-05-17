В Перми начали операцию по спасению лося, застрявшего на набережной

По словам специалистов, в период миграции, которая длится с начала мая по конец июня, лоси часто преодолевают большие расстояния, в том числе по воде, они прекрасно плавают. Обычно это происходит ночью. Поскольку пермский гость утром 17 мая оставался на набережной, начали спасательную операцию. В ней участвуют сотрудники минприроды, ветеринарной инспекции, зоопарка, городского центра спасения и полиции.