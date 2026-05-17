В Перми начали операцию по спасению лося, застрявшего на набережной

Жители Перми заметили дикое животное на берегу реки в районе Мотовилихи еще вчера и позвонили в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Очевидцы утверждали, что это самка, она стояла на одном месте, возможно, повредила ноги.
«Наши сотрудники выехали на место, чтобы оценить состояние животного. Было установлено, что это сеголеток (молодая особь текущего года рождения), состояние удовлетворительное, передвигается самостоятельно», — рассказали в минприроды Пермского края.
По словам специалистов, в период миграции, которая длится с начала мая по конец июня, лоси часто преодолевают большие расстояния, в том числе по воде, они прекрасно плавают. Обычно это происходит ночью. Поскольку пермский гость утром 17 мая оставался на набережной, начали спасательную операцию. В ней участвуют сотрудники минприроды, ветеринарной инспекции, зоопарка, городского центра спасения и полиции.
«В ближайшее время дикое животное будет вывезено за пределы города в безопасное место. Убедительно просим пока воздержаться от посещения этого участка набережной (район Пермь-1), не подходить к лосю, не пытаться оказать ему помощь и не кормить», — призвали в минприроды.