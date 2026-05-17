В Цветково неизвестные разнесли стихийное кладбище домашних животных

Закон относит останки питомцев к «биологическим отходам». За захоронение животного в лесополосе по статье 10.8 КоАП РФ грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Их нельзя закапывать, увозить на свалки, выбрасывать в бытовые контейнеры или оставлять в поле, лесу, овраге и у водоёмов. Разрешённый вариант — кремация.