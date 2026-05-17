В Цветково неизвестные разнесли стихийное кладбище домашних животных

Среди обломков заметили свежие памятные таблички с апрельскими датами.

Источник: Клопс.ru

В посёлке Цветково неизвестные сломали оградки и таблички на стихийном кладбище домашних животных, устроенном в лесополосе. Об этом читатели рассказали «Клопс» в воскресенье, 17 мая.

По словам очевидцев, на участке, где раньше были видны небольшие захоронения и памятники питомцам, теперь всё свалено в одну кучу. Среди обломков лежат пластиковые оградки, таблички с портретами и информацией о животных.

Некоторые памятники, как рассказали калининградцы, были установлены совсем недавно. На части табличек указаны даты за апрель 2026 года.

Закон относит останки питомцев к «биологическим отходам». За захоронение животного в лесополосе по статье 10.8 КоАП РФ грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Их нельзя закапывать, увозить на свалки, выбрасывать в бытовые контейнеры или оставлять в поле, лесу, овраге и у водоёмов. Разрешённый вариант — кремация.

В 2024 году в Калининграде обнаружили несколько мест, где горожане самовольно хоронят питомцев. В лесополосе на Сельме большой участок оказался густо усеян могилами — корреспонденты «Клопс» насчитали не меньше сотни. Ещё одно такое кладбище нашли в лощине ручья у одного из питьевых озёр.

