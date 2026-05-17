Под Хабаровском высадили 3,5 тысячи сеянцев кедра корейского

Участники акции «Сад памяти» укоренили в окрестностях поселка Корфовского в Хабаровском крае 3,5 тысячи сеянцев кедра корейского, сообщили в комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Сеянцы кедра корейского высадили на площади 1 гектар. Каждое дерево станет живым памятником героям — защитникам Родины. К акции присоединились все желающие. Необходимый инвентарь и посадочный материал им предоставляли на месте. Также для участников акции была развернута полевая кухня.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.