На хабаровском портале «ДоброХаб» заработал виртуальный помощник на базе ИИ

В Хабаровском крае получение государственных услуг сделали ещё на шаг ближе к людям. На едином портале цифровых сервисов «ДоброХаб» в апреле запустили виртуального ассистента, который работает на нейросетевой модели GigaChat. Теперь жителям края не нужно продираться через меню и искать нужный раздел — достаточно просто написать боту, что требуется, и получить ответ в живом диалоге.
Помощник умеет многое из того, что раньше требовало времени и терпения. С его помощью можно записаться к врачу без очередей и бесконечных звонков в регистратуру — выбрать специалиста, удобное время и медучреждение. Он же подскажет, какие выплаты и льготы положены семьям участников спецоперации, многодетным родителям и другим льготным категориям. Вся информация собирается и выдаётся в одном окне, без беготни по разным сайтам.
Туристам виртуальный помощник тоже пригодится. Бот предлагает рекомендации по достопримечательностям и маршрутам Хабаровского края, помогая тем, кто хочет открыть регион для себя заново или приехал сюда впервые. Это работает и на удобство гостей, и на развитие внутреннего туризма, который на Дальнем Востоке набирает обороты.
Не забыли разработчики и про бизнес. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут через ассистента искать нужные сервисы и получать доступ к услугам для бизнеса без лишней бюрократии. Общение с ботом идёт на русском языке в текстовом формате прямо на портале.
«Внедрение виртуального ассистента на базе GigaChat — плановый этап цифровой трансформации системы предоставления государственных услуг в Хабаровском крае. Использование генеративных нейросетей позволяет снизить временные затраты граждан на поиск информации и оформление заявок», — отметил министр цифрового развития и связи края Евгений Демин.
В перспективе функционал ассистента обещают расширить, опираясь на реальные запросы пользователей.