Хабаровские школьники смогут оживить словарь Даля в видео и спектаклях

Школьникам предлагают не скучное заучивание, а творческое соревнование в нескольких номинациях. Можно записать видеоролик, где в рассказе о случае из жизни будут вплетены диалектные словечки из словаря Даля. Можно прочесть по ролям одну из его сказок — с учителем, библиотекарем или всей семьёй, с родителями и родственниками. Для любителей поломать голову есть номинация «Головоломка» — нужно придумать ребус или шараду, связанную с далевскими пословицами. А те, кому ближе сцена, могут подготовить целую театральную постановку по сказке писателя.