Хабаровские школьники смогут оживить словарь Даля в видео и спектаклях

В Хабаровском крае 22 мая стартует всероссийская акция «Великое наследие Владимира Даля», приуроченная к 225-летию со дня рождения человека, который собрал русский язык в один огромный словарь и подарил ему вторую жизнь. Акция проходит в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» и продлится до 30 июня, так что времени проявить себя у ребят будет достаточно.
Владимир Даль — не просто составитель «Толкового словаря живого великорусского языка», над которым он просидел больше полувека. Он записывал сказки, перерабатывал фольклор, копил пословицы и поговорки, как другие копят золото. В его словаре — 200 тысяч слов и 30 тысяч народных изречений, и каждое из них до сих пор звучит живой, невыдуманной речью.
«Владимир Иванович Даль не просто составил словарь, а собрал душу России в 200 000 словах и 30 000 пословицах. Наша задача — сохранить и передать это богатство подрастающему поколению, по-настоящему заинтересовав ребят», — отметила статс-секретарь — заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.
Школьникам предлагают не скучное заучивание, а творческое соревнование в нескольких номинациях. Можно записать видеоролик, где в рассказе о случае из жизни будут вплетены диалектные словечки из словаря Даля. Можно прочесть по ролям одну из его сказок — с учителем, библиотекарем или всей семьёй, с родителями и родственниками. Для любителей поломать голову есть номинация «Головоломка» — нужно придумать ребус или шараду, связанную с далевскими пословицами. А те, кому ближе сцена, могут подготовить целую театральную постановку по сказке писателя.
Заявки принимаются с 22 мая по 30 июня на портале «Культурадляшкольников.РФ». Эксперты отберут сто лучших работ, и победителей опубликуют на сайте проекта. Для Хабаровского края, где интерес к русскому слову всегда был силён, это шанс громко заявить о себе на всю страну.