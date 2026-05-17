Житель Новосибирской области открыл конный клуб благодаря соцконтракту

«После возвращения с передовой я на личном опыте убедился, что общение с лошадьми дает мощный заряд энергии и помогает переключиться на мирную жизнь. Работа в клубе — это моя возможность помочь боевым товарищам и подрастающему поколению. Хочу, чтобы ребята видели пример стойкости, а ветераны находили здесь поддержку и спокойствие», — сказал Дмитрий Лузан.