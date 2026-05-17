Житель Новосибирской области открыл конный клуб благодаря соцконтракту

Там планируют проводить иппотерапию для участников СВО и людей с ОВЗ.

Источник: Национальные проекты России

Военно-патриотический конный клуб «Никто, кроме нас» открыли в Бердске, сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области. Это стало возможным, поскольку местный предприниматель Дмитрий Лузан заключил соцконтракт по нацпроекту «Семья».

На средства господдержки в размере 350 тысяч рублей мужчина приобрел двух лошадей и запас кормов. Инфраструктура клуба включает конюшню, манеж для выгула и зону отдыха. Также там есть все необходимое снаряжение для проведения занятий.

В клубе планируют развивать направления реабилитации и иппотерапии для участников СВО и людей с ОВЗ. Примечательно, что и сам Дмитрий является ветераном спецоперации. Также на базе клуба собираются организовывать конные прогулки и фотосессии, проводить занятия для молодежи по тактической медицине и сборке оружия.

«После возвращения с передовой я на личном опыте убедился, что общение с лошадьми дает мощный заряд энергии и помогает переключиться на мирную жизнь. Работа в клубе — это моя возможность помочь боевым товарищам и подрастающему поколению. Хочу, чтобы ребята видели пример стойкости, а ветераны находили здесь поддержку и спокойствие», — сказал Дмитрий Лузан.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.