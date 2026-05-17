Рядом с правительством Калининградской области отремонтируют тротуар и парковку

В Калининграде ищут подрядчика для ремонта тротуара и парковки рядом со зданием регионального правительства. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Работы проведут на пересечении улиц Театральной и Дмитрия Донского. Специалисты снимут существующее покрытие и уложат разноформатную серую плитку. Кроме того, подрядчику предстоит обустроить велодорожку и отремонтировать парковку. Вокруг высадят деревья и кустарники.
Начальная цена контракта составляет шесть миллионов рублей. Подрядчика определят 27 мая. Работы необходимо выполнить за 150 дней.
