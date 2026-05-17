Грянет буря: штормовое предупреждение объявили синоптики на понедельник

По прогнозам, утром и в течение дня почти по всей стране ожидаются грозы и ливневые дожди, такая информация содержится на сайте Белгидрометцентра.
«Днем при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с», — говорится в сообщении метеорологов.
МЧС в связи с погодным прогнозом предупреждает граждан об опасности обрыва ЛЭП, падения деревьев. Шквалистым ветром может повредить рекламные щиты, кровли зданий и слабо укрепленные конструкции и строения.
Водителям также стоит быть внимательными в условиях ограниченной видимости во время сильного дождя, а в грозу лучше вообще отказаться от поездок, советуют спасатели.
Гражданам в грозу советуют держаться подальше от электропроводов и антенн, не прятаться под деревьями и не спускаться в подземные переходы из-за риска их подтопления, говорится в предупреждении МЧС.