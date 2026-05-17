Грянет буря: штормовое предупреждение объявили синоптики на понедельник

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на понедельник 18 мая в Беларуси.

Сейчас в Ричмонде: +25° 3 м/с 65% 761 мм рт. ст. +25°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам, утром и в течение дня почти по всей стране ожидаются грозы и ливневые дожди, такая информация содержится на сайте Белгидрометцентра.

«Днем при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с», — говорится в сообщении метеорологов.

МЧС в связи с погодным прогнозом предупреждает граждан об опасности обрыва ЛЭП, падения деревьев. Шквалистым ветром может повредить рекламные щиты, кровли зданий и слабо укрепленные конструкции и строения.

Водителям также стоит быть внимательными в условиях ограниченной видимости во время сильного дождя, а в грозу лучше вообще отказаться от поездок, советуют спасатели.

Гражданам в грозу советуют держаться подальше от электропроводов и антенн, не прятаться под деревьями и не спускаться в подземные переходы из-за риска их подтопления, говорится в предупреждении МЧС.

