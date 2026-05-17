Более 80 тысяч голосов отдано за объекты благоустройства в Алтайском крае

Всего на выбор жителям региона представлены 164 пространства в 40 муниципалитетах.

Свыше 80 тысяч голосов отдали жители Алтайского края за объекты благоустройства, сообщил губернатор Виктор Томенко. Население региона приглашают принять участие в опросе, организованном в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Напомним, что Всероссийское голосование по выбору общественных территорий для благоустройства, стартовавшее 21 апреля, завершится 12 июня. Принять в нем участие можно, перейдя по ссылке.

На голосование в регионе вынесены 164 объекта в 40 муниципалитетах. Например, в Бийске чаще всего выбирают набережную реки Бии и сквер «Театральный», в Славгороде — привокзальную площадь и центральный сквер.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.