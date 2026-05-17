На областном этапе Летнего фестиваля ГТО в Иркутске встретились 10 команд

Десять команд приняли участие в региональном этапе Летнего фестиваля ГТО в Иркутске, сообщили в министерстве спорта Приангарья. Мероприятие состоялось 17 мая в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».
Участниками регионального этапа фестиваля стали представители Саянска, Иркутска, Казачинско-Ленского района, Жигаловского, Нукутского, Чунского округов, Тулунского, Ангарского городских округов, а также два коллектива из Нижнеудинского района. В составе каждой команды были 8 детей в возрасте 12−15 лет. Они сдали нормативы по бегу на различные дистанции, отжиманиям, подтягиваниям, наклону вперед, прыжку в длину с места, подниманию туловища, плаванию, стрельбе из пневматической винтовки. Также подростки испытали свои силы в эстафете ГТО, которая состояла из четырех этапов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.