На областном этапе Летнего фестиваля ГТО в Иркутске встретились 10 команд

Участниками регионального этапа фестиваля стали представители Саянска, Иркутска, Казачинско-Ленского района, Жигаловского, Нукутского, Чунского округов, Тулунского, Ангарского городских округов, а также два коллектива из Нижнеудинского района. В составе каждой команды были 8 детей в возрасте 12−15 лет. Они сдали нормативы по бегу на различные дистанции, отжиманиям, подтягиваниям, наклону вперед, прыжку в длину с места, подниманию туловища, плаванию, стрельбе из пневматической винтовки. Также подростки испытали свои силы в эстафете ГТО, которая состояла из четырех этапов.