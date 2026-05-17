«Изге Болгар жыены» в древнем Болгаре собрал 25 тысяч человек

Торжество посвящено Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией.

Источник: max.ru/rustamminnikhanov

В воскресенье, 17 мая, глава Татарстана Рустам Минниханов открыл праздник «Изге Болгар жыены». Он проходит на территории древнего Болгара и приурочен ко Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией в 922 году. Церемония открытия состоялась у Памятного знака. В своей приветственной речи Рустам Минниханов напомнил, что накануне в столице Татарстана завершился международный экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум 2026», в котором приняли участие представители 100 стран.

«А одно из главных событий проходит сегодня. У истоков праздника “Изге Болгар жыены” стоял уважаемый шейх Талгат Таджуддин», — сказал Минниханов.

После официальной части на площади около исторической Соборной мечети Болгара прошел коллективный намаз, а на спортплощадке — финал чемпионата СНГ по корэш. Всего «Изге Болгар жыены» собрал 25 тысяч человек. Для гостей устроили праздничный концерт, ремесленные выставки, ярмарки и мастер-классы.

