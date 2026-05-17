Студенты из Челябинска стали призерами фестиваля юридического кино

На мероприятии они представили творческие работы, посвященные конституции.

Призерами Всероссийского фестиваля юридического кино «Очи Фемиды 2026» стали студенты Челябинского государственного университета (ЧелГУ), сообщили в аппарате губернатора и правительства региона. Поощрение творческого развития молодежи — одна из задач нацпроекта «Молодёжь и дети».

Всего в фестивале приняли участие более 70 учащихся школ и вузов Челябинской области. Лауреатами в номинации «Лучший обучающий видеоролик» стали студенты ЧелГУ Анастасия Миронова, Елизавета Слизкова и Алина Файзрахманова. Они презентовали на фестивале работу «Сквозь страницы Конституции». Третье место заняла другая команда студентов ЧелГУ. В ее состав вошли Александр Пархоменко, Кира Зянкина, Елизавета Созыкина, Ксения Потемина и Дарья Ларина. Представленный этой командой фильм носит название «Конституция: код, который управляет хаосом».

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.