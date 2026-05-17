Студенты из Челябинска стали призерами фестиваля юридического кино

Призерами Всероссийского фестиваля юридического кино «Очи Фемиды 2026» стали студенты Челябинского государственного университета (ЧелГУ), сообщили в аппарате губернатора и правительства региона. Поощрение творческого развития молодежи — одна из задач нацпроекта «Молодёжь и дети».
Всего в фестивале приняли участие более 70 учащихся школ и вузов Челябинской области. Лауреатами в номинации «Лучший обучающий видеоролик» стали студенты ЧелГУ Анастасия Миронова, Елизавета Слизкова и Алина Файзрахманова. Они презентовали на фестивале работу «Сквозь страницы Конституции». Третье место заняла другая команда студентов ЧелГУ. В ее состав вошли Александр Пархоменко, Кира Зянкина, Елизавета Созыкина, Ксения Потемина и Дарья Ларина. Представленный этой командой фильм носит название «Конституция: код, который управляет хаосом».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.