В Екатеринбурге родители поставили на уши город из-за пропажи сына, пока тот мирно спал внутри дивана

Четырёхлетний мальчик хотел сыграть со взрослыми в прятки.

Источник: Клопс.ru

В Екатеринбурге родители, полиция и волонтёры три часа искали четырёхлетнего мальчика, который всё это время спал дома в диване. Об этом «Московский комсомолец» пишет в воскресенье, 17 мая.

Родители думали, что мальчик играет на улице, но в какой-то момент потеряли его из виду. Сначала семья осмотрела придомовую территорию и окрестности. Сын не отзывался, поэтому взрослые обратились в полицию. Затем к поискам подключились и добровольцы: люди проверяли дворы, детские площадки, подвалы и другие места, где мог оказаться ребёнок.

Как выяснилось, во время игры в прятки мальчик забрался внутрь дивана, затаился и уснул, поэтому не отзывался на крики. Родные случайно заметили ребёнка, когда вернулись домой после поисков. С ним всё в порядке.

В Калининграде десятки человек в ночном тумане искали восьмилетнего мальчика, пока он спал в домике на дереве. Школьник испугался, что родители отругают его за позднее возвращение с прогулки.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
