Опубликованы доходы ректоров высших учебных заведений Нижнего Новгорода

Министерство науки и высшего образования России раскрыло среднемесячные доходы руководителей подведомственных учреждений за 2025 год. В отчет попали и ректоры нижегородских вузов, чьи зарплаты заметно разнятся.
В Нижнем Новгороде на вершине зарплатного «рейтинга» оказался Олег Трофимов из университета имени Лобачевского — его среднемесячный доход составил 836 569 рублей. Почти на 150 тысяч меньше получал Григорий Денисов, возглавляющий Институт прикладной физики РАН — 691 306 рублей. Замыкает тройку «лидеров» ректор технического университета имени Алексеева Сергей Дмитриев с зарплатой 667 383 рубля.
Чуть скромнее доходы у Дмитрия Щеголева из архитектурно-строительного университета (477 790 рублей) и Никиты Авралева, который руководит лингвистическим университетом имени Добролюбова (452 058 рублей). А самая скромная зарплата среди ректоров оказалась у главы агротехнологического университета имени Флорентьева — 193 414 рублей в месяц.