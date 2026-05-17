Опубликованы доходы ректоров высших учебных заведений Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на вершине зарплатного «рейтинга» оказался Олег Трофимов из университета имени Лобачевского — его среднемесячный доход составил 836 569 рублей. Почти на 150 тысяч меньше получал Григорий Денисов, возглавляющий Институт прикладной физики РАН — 691 306 рублей. Замыкает тройку «лидеров» ректор технического университета имени Алексеева Сергей Дмитриев с зарплатой 667 383 рубля.