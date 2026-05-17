В Донецке почтили память героя ДНР Олега Мамиева

ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Активисты «Молодой Гвардии» ДНР почтили память погибшего командира подразделения Олега Мамиева, возложив цветы к его бюсту на «Аллее Героев» в Донецке, сообщили журналистам в пресс-службе министерства молодежной политики региона.
«Сегодня мы находимся на “Аллее Героев” в парке Ленинского комсомола в Донецке, где почтили память Героя ДНР Олега Мамиева. Олег Мамиев был одним из первых, кто приехал поддержать нашу Республику в 2014 году», — сказал руководитель «Молодой Гвардии Единой России» ДНР Сергей Добровольский.
«Он буквально пробирался к донецкому ополчению через бои, переправлялся на лодках, чтобы встать в один строй с защитниками Донбасса и помогать отстаивать нашу землю… Это яркий пример человека, который приехал с Северного Кавказа, вступил в ряды ополчения и защищал нашу землю от ВСУ», — добавил Добровольский.
Он отметил, что молодежь и жители ДНР не имеют права забывать ни даты гибели героев, ни важные даты истории Республики. Все, что делали ополченцы и защитники Донбасса с 2014 года было не зря, добавил Добровольский.
Герой ДНР Олег Мамиев, известный под позывным «Мамай», погиб 17 мая 2018 года в результате гранатометного обстрела со стороны ВСУ в районе Авдеевской промышленной зоны. На момент гибели ему было 40 лет. Доброволец принимал участие в боях за Карловский аэропорт, Мариновку, Углегорск, Саур-Могилу и другие направления.