Педагоги Нижнего Новгорода и Минска поделились опытом в области технического образования

Диалоговая площадка «Инженерные классы: перспективы сотрудничества» состоялась в рамках Дней Нижнего Новгорода в Минске. Мероприятие прошло на базе минской гимназии № 39 и стало важным шагом в укреплении сотрудничества между образовательными системами двух городов в области технического образования. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Организаторами площадки выступили Минский городской институт развития образования и департамент образования администрации Нижнего Новгорода. С нижегородской стороны в организационный комитет вошли представители лицея № 82 (Инженерный городской ресурсный центр) и школы № 37.
В работе диалоговой площадки приняли участие директор лицея № 82 Нина Говорова, директор школы № 37 Анна Власова, начальник управления естественно-математических и технических дисциплин Минского городского института развития образования Лидия Ермачек, ее заместитель Ольга Старостина, а также руководители и педагоги учреждений образования Фрунзенского района Минска, в которых открыты профильные классы инженерной направленности, и представители Комитета по образованию Мингорисполкома и ведущих вузов Минска.
В ходе живого обмена мнениями участники поделились успешными практиками социального партнерства и моделями профессиональной ориентации школьников, планирующих поступать на технические специальности. Особое внимание уделили будущим совместным проектам, которые помогут сделать инженерное образование более привлекательным и современным.
В завершение программы нижегородская делегация посетила III городской Фестиваль инженерных профессий, проходящий на базе Белорусского государственного технологического университета.
«Встреча подтвердила: Минск и Нижний Новгород заинтересованы в подготовке высококвалифицированных инженерных кадров и открыты для новых совместных инициатив, обмена опытом и реализации перспективных образовательных проектов», — подчеркнула директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Ирина Борякова.