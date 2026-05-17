В Омске не стало известного хирурга-онколога

В некрологе отмечается, что многие годы его профессиональный путь был связан с экстренной и сложнейшей плановой хирургической помощью в медицинских учреждениях города, включая многолетнюю работу на посту заместителя главного врача по хирургии МСЧ-1. Также уточняется, что под его руководством действовал ряд благотворительных организаций, помогавших пациентам с тяжелыми диагнозами. В 1990-е годы Леонид Васильевич получил поддержку как народный депутат, также возглавляя комиссию по здравоохранению, материнству и детству.