В Омске не стало известного хирурга-онколога

Прощание назначено на 19 мая.

Источник: Om1 Омск

17 мая в Омске ушёл из жизни хирург высшей категории, врача-онколог Леонид Глебов. О смерти известного врача сообщило региональное министерство здравоохранения.

В некрологе отмечается, что многие годы его профессиональный путь был связан с экстренной и сложнейшей плановой хирургической помощью в медицинских учреждениях города, включая многолетнюю работу на посту заместителя главного врача по хирургии МСЧ-1. Также уточняется, что под его руководством действовал ряд благотворительных организаций, помогавших пациентам с тяжелыми диагнозами. В 1990-е годы Леонид Васильевич получил поддержку как народный депутат, также возглавляя комиссию по здравоохранению, материнству и детству.

В последний путь Леонида Глебова проводят 19 мая 2026 года. Траурная церемония пройдет в стенах Воскресенского военного собора на улице Партизанской с 11:00.