Зарплатные предложения в Новосибирске вплотную приблизились к московским

Рынок труда в Новосибирской области показал рекордный рост зарплат: по данным SuperJob, отдельные вакансии теперь конкурируют с предложениями в Москве и Санкт-Петербурге, а максимальный заработок достигает 320 тысяч рублей.
Самые высокие зарплаты предлагают водителю категории «Е» в крупной торговой сети (до 320 тысяч плюс бесплатное питание), производителю строительных работ (120−180 тысяч), помощнику машиниста электровоза (115−120 тысяч с полным соцпакетом), врачу-оториноларингологу (100−160 тысяч) и автослесарю грузового сервиса (100−150 тысяч с жильём).
При этом средняя зарплата по региону за первый квартал 2026 года, по данным Новосибирскстата, составила 89,3 тысячи рублей.