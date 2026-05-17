Ректоры ведущих нижегородских университетов получают в среднем от полумиллиона рублей в месяц

В соответствии с данными, опубликованными Министерством науки и высшего образования РФ, среднемесячный заработок ректора университета в Нижнем Новгороде составляет около или выше полумиллиона рублей.
Так, в прошлом году ректор НГЛУ Никита Авралев получал 452 тысячи рублей, руководитель ННГАСУ Дмитрий Щеголев — 477,7 тысяч, глава НГТУ имени Алексеева Сергей Дмитриев — 667,3 тысяч рублей.
Доход директора ФИЦ ИПФ РАН Григория Денисова в 2025 году составлял 691,3 тысячи рублей в месяц, ректора ННГУ имени Лобачевского Олега Трофимова — 836,5 тысяч рублей.