Родильный дом № 10 в Петербурге получил статус перинатального центра

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил о присвоении родильному дому № 10 статуса Перинатального центра № 10.

Источник: ВКонтакте / Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Новый статус даёт возможность оказывать медицинскую помощь пациенткам с различными акушерскими и соматическими патологиями в стенах учреждения, переводя в другие стационары только в особых случаях, предусмотренных городской маршрутизацией.

Как и прежде, перинатальный центр будет развивать медико-социальные проекты для определённых категорий женщин, предоставляя им лучшие возможности для ведения беременности, родов и послеродового периода. В составе центра работает женская консультация № 26, где можно встать на учёт по территориальному принципу. При необходимости лечение при беременности доступно как в дневном стационаре, так и в дородовом отделении.

В Школе материнства и Центре подготовки к родам будущих родителей обучают правильно дышать, расслабляться между схватками, ухаживать за новорождённым и налаживать грудное вскармливание.